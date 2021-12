Guida TV: programmi di stasera, martedì 21 dicembre 2021 (Di martedì 21 dicembre 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 21.12.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Blanca Serie TV RAI2 Il Circolo degli Anelli sotto l’Albero Sport RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 The Bourne Identity Film CANALE5 Il Primo Natale Film ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 America’s Hidden Stories Documentario REALTIME C’era una volta…l’amore Docureality CIELO Dickens – L’uomo che inventò il Natale Film TV8 The Karate Kid – Per vincere domani Film NOVE Lara Croft – Tomb Raider Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 21 dicembre 2021)aitv della prima serata di oggi,21.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Blanca Serie TV RAI2 Il Circolo degli Anelli sotto l’Albero Sport RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 The Bourne Identity Film CANALE5 Il Primo Natale Film ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 America’s Hidden Stories Documentario REALTIME C’era una volta…l’amore Docureality CIELO Dickens – L’uomo che inventò il Natale Film TV8 The Karate Kid – Per vincere domani Film NOVE Lara Croft – Tomb Raider Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

