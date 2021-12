Freemantle si aggiudica i diritti per un documentario su Raffaella Carrà

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’annuncio da parte della casa di produzione Il mito dirivivrà in un. La, ha annunciato oggi, di essersi assicurata in esclusiva l’opzione suiinternazionali per la realizzazione di un. Un prodotto che ripercorrerà la vita della star italiana, attrice e conduttrice e icona in tutto il mondo. La carriera diha anni di successi, durante i quali ha sfidato la morale conservatrice e si è sempre presentata come una donna libera, consapevole e indipendente. Seguendo le orme di artiste come Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Virna Lisi, nel 1965firma un contratto cinematografico. Firma con la 20th Century Fox ed appare nel film Il colonnello Von Ryan al fianco di Frank Sinatra, ...