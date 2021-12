(Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip,Sorge aspettava di parlare con, moglie diBelli, ma alla fine si è confrontata proprio con quest’ultimo e con mamma Wendy. Ad intervenire e dire la sua è stata anche l’opinionistache ha ritenuto di non schierarsi né conné... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... che si presenta in studio per un altro chiarimento con la bionda influencer, dopo la pace con. Avendo vissuto questo rapporto da vicino, Katia Ricciarelli si è fatta un'idea ben precisa ...Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip , Soleil Sorge aspettava di parlare con, moglie di Alex Belli , ma alla fine si è confrontata proprio con quest'ultimo e con mamma Wendy . Ad intervenire e dire la sua è stata anche l'opinionista Adriana Volpe che ha ritenuto ...Delia Duran d'accordo con Adriana Volpe contro Soleil: "Non è vittima di Alex", l'applauso della moglie di Belli all'opinionista.Adriana Volpe ha attaccato Soleil Sorge nel corso della 29esima puntata del GF Vip ed ha trovato dalla sua parte Delia Duran che, attraverso ...