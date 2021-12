Cremonese Como probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gara valida per la diciannovesima giornata della Serie B 21/22. Derby tutto lombardo quello tra i grigirossi e biancoblù, una partita molto sentita da entrambe le parti. I padroni di casa hanno espugnato lo stadio Del Luca vincendo per 1-4 contro l’Ascoli. Gli ospiti, invischiati nella lotta salvezza, hanno pareggiato lo scontro diretto contro la Reggina per 1-1.si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I grigiororssi hanno banchettato sul campo dell’Ascoli. Un poker in trasferta netto e senza replica, la conferma della bontà del giocoe dell’ottimo lavoro che Pecchia sta portando avanti. L’anno scorso, a questo punto della stagione, i grigiorossi erano ampiamente invischiati nella lotta salvezza. Oggi invece la squadra sta ...