Coronavirus | più di 30mila contagi in 24 ore Non accadeva da 1 anno Allarme dell’Ema

E' il bollettino dei record, quello odierno del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. I contagi superano i 30mila (8mila in Lombardia) come non succedeva dal 21 novembre 2020, i morti sono 153, il record della quarta ondata, e si registra un nuovo balzo dei ricoveri. Dal boom generalizzato si salvano parzialmente solo le terapie intensive, anch'esse però in crescita, dove ci sono più di mille pazienti. Con i numeri odierni, la variante Omicron che dilaga ormai in tutto il mondo e il Natale che si avvicina l'attenzione è alta e, anche in Italia, non si escludono nuove misure anti-Covid prima delle feste (qui l'ipotesi green pass di sei mesi). La cabina di regia decisiva è prevista per giovedì.Scarica il bollettino odiernoIn cifre, sono 30.798 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 16.213) e 153 i decessi (ieri 137), ...

