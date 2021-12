Brutto litigio tra la Bruganelli e Signorini: “La parola come te l’ho data te la tolgo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il litigio è avvenuto ieri sera durante a 30 minuti dall’inizio del programma. A scatenare il battibecco la questione Alex Belli e Soleil Sorge Ieri sera è andata in onda la 29esima puntata del GFVIP ed è stata una puntata abbastanza frizzante, soprattutto dopo circa 30 minuti dall’inizio del programma, quando è avvenuto un battibecco tra Sonia Bruganelli- Alex Belli ed Alfonso Signorini. come al solito in puntata si è discussa la situazione riguardante il triangolo Alex-Delia-Soleil, inizialmente è avvenuto un confronto tra la Sorge e Belli, ed in seguito Signorini ha chiesto il parere dell’opinionista Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli difende nuovamente Soleil ed Alex non ci vede più Ormai è risaputo che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilè avvenuto ieri sera durante a 30 minuti dall’inizio del programma. A scatenare il battibecco la questione Alex Belli e Soleil Sorge Ieri sera è anin onda la 29esima puntata del GFVIP ed è stata una puntata abbastanza frizzante, soprattutto dopo circa 30 minuti dall’inizio del programma, quando è avvenuto un battibecco tra Sonia- Alex Belli ed Alfonsoal solito in puntata si è discussa la situazione riguardante il triangolo Alex-Delia-Soleil, inizialmente è avvenuto un confronto tra la Sorge e Belli, ed in seguitoha chiesto il parere dell’opinionista Sonia, moglie di Paolo Bonolis. Soniadifende nuovamente Soleil ed Alex non ci vede più Ormai è risaputo che ...

