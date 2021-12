Advertising

GiornaleLORA : Automobilismo: colpo di Testa della scuderia Ro racing al Rally di Sperlonga -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilismo colpo

Sicilia Oggi Notizie

Gli uomini del 'biscione', con questo prototipo, misero a segno un bel. Il fatto che a ... Al progetto del modello concorsero due nomi importanti dell': Giotto Bizzarrini e Mauro ...Dopo solo pochi giri pure èdi scena con l'entrata in pista la safety car per l'incidente ...ore a Jeddah per il Gran Premio d'Arabia Saudita 2021 della categoria cadetta dell'. Gli ...Un Testa da capogiro vince il Rally di Sperlonga e regala l’ultimo successo di una ricca stagione alla scuderia RO racing. Nella gara della Riviera d’Ulisse la prestazione corale degli equipaggi è val ...Da oggi c'è un motivo in più per fare un salto alla filiale romana Bmw-Mini di via Salaria: l'opera d'arte gigantesca che è stata appena protagonista alla scorsa fiera internazionale Lucca Comics & Ga ...