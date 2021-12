Vaccini Covid, arriva il via libera dell’Ema per Novavax: efficacia media al 90% (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vaccini Covid. arriva oggi il via libera al vaccino Novavax da parte dell’Agenzia europea del farmaco: il Chmp, il Comitato per i medicinali a uso umano, ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale per il prodotto dai 18 anni d’età. A base di proteine, si tratta del quinto vaccino raccomandato nell’Ue per prevenire il Covid-19. Dopo un’attenta valutazione, il Chmp dell’Ema ha concluso che i dati sul vaccino erano solidi. E, quindi, soddisfacevano i criteri dell’Ue riguardo all’efficacia, la sicurezza e la qualità. Una nuova arma nella lotta al virus, ma vediamo i dettagli dell’efficacia. Leggi anche: Unicef, Rozera “Il Covid è la più grande catastrofe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021)oggi il viaal vaccinoda parte dell’Agenzia europea del farmaco: il Chmp, il Comitato per i medicinali a uso umano, ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale per il prodotto dai 18 anni d’età. A base di proteine, si tratta del quinto vaccino raccomandato nell’Ue per prevenire il-19. Dopo un’attenta valutazione, il Chmpha concluso che i dati sul vaccino erano solidi. E, quindi, soddisfacevano i criteri dell’Ue riguardo all’, la sicurezza e la qualità. Una nuova arma nella lotta al virus, ma vediamo i dettagli dell’. Leggi anche: Unicef, Rozera “Ilè la più grande catastrofe ...

Advertising

AurelianoStingi : Con il continuo emergere di nuove varianti #Covid_19 è difficile immaginare come e quando questa situazione finirà.… - borghi_claudio : @mario_gragnani @egemonja Non sono affatto l'unico e di convegni ne sono stati fatti non pochi. Uno fra tanti - Open_gol : Secondo il direttore del Network Science Institute l’Italia deve fare presto a imporre nuove restrizioni contro Omi… - marcell16895275 : RT @intuslegens: Caro servo, io ti avevo spiegato che i virus RNA mutano. Tu eri tanto smanioso di obbedire a #Draghi che ti sei fatto tre… - lucianodanna : RT @intuslegens: Caro servo, io ti avevo spiegato che i virus RNA mutano. Tu eri tanto smanioso di obbedire a #Draghi che ti sei fatto tre… -