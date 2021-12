Spray al peperoncino tra la folla della discoteca. A Firenze evitata una strage come a Corinaldo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sabato notte Firenze si è sfiorata un’altra tragedia, come a Corinaldo, dove nel dicembre 2018 ci furono 6 vittime (una mamma e 5 giovanissimi). «Fortunatamente non ci sono state scene di panico, il nostro sistema interno di comunicazione dell’emergenza ha funzionato e il deflusso dei clienti si è svolto tutto sommato in modo regolare e celere, non si è creata nessuna calca per uscire dal locale». Così all’Adnkronos Lorenzo Lotti, uno dei soci e gestori dell’Otel di Firenze, parla dell’incidente occorso nella discoteca di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dove, intorno alle 3 della notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre qualcuno ha spruzzato del liquido urticante, probabilmente uno Spray al peperoncino, in mezzo alla pista da ballo. In quel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sabato nottesi è sfiorata un’altra tragedia,, dove nel dicembre 2018 ci furono 6 vittime (una mamma e 5 giovanissimi). «Fortunatamente non ci sono state scene di panico, il nostro sistema interno di comunicazione dell’emergenza ha funzionato e il deflusso dei clienti si è svolto tutto sommato in modo regolare e celere, non si è creata nessuna calca per uscire dal locale». Così all’Adnkronos Lorenzo Lotti, uno dei soci e gestori dell’Otel di, parla dell’incidente occorso nelladi via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dove, intorno alle 3notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre qualcuno ha spruzzato del liquido urticante, probabilmente unoal, in mezzo alla pista da ballo. In quel ...

