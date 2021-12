Sequestro Pinna | una condanna a 25 anni nel processo ter

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilter per ildell'allevatore di Bonorva, Titti, si conclude con unaa 25di carcere per GiovSanna, 52di Macomer, unico imputato davanti alla Corte d'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro Pinna

Agenzia ANSA

La condanna di Giovanni Sanna per ildi Tittisi aggiunge a quelle già inflitte negli anni scorsi, e diventate definitive, a Salvatore Azzas (30 anni di reclusione), Giovanni Maria ...La famiglia De André incaricò l'avvocatodi Sassari di seguire la vicenda e prese contatti ... P., che risultò poi essere il basista del. Gli emissari incontrarono per due volte i ...Il processo ter per il sequestro dell’allevatore di Bonorva, Titti Pinna, si conclude con una condanna a 25 anni di carcere per Giovanni Sanna, 52 anni di Macomer, unico imputato davanti alla Corte ...Il processo ter per il sequestro dell'allevatore di Bonorva, Titti Pinna, si conclude con una condanna a 25 anni di carcere per Giovanni Sanna, 52 anni di Macomer, unico imputato davanti alla Corte d' ...