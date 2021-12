Peccato Benevento, ti hanno fermato sul più bello (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – fermato sul più bello, quando gli ingredienti per lo sprint di fine anno solare sembravano esserci tutti. Il Benevento avrebbe fatto volentieri a meno dello stop causato dai contagi nel gruppo squadra del Monza, che hanno spinto la Lega B al rinvio della partita. E nubi dense affollano anche il prossimo impegno del 26 dicembre contro la Spal, su cui aleggia lo stesso spettro. Nelle tre partite di fine 2021 la Strega di Fabio Caserta avrebbe tanto desiderato provare il tutto per tutto con l’obiettivo di fare il pieno, partendo proprio dallo scontro diretto del Ciro Vigorito contro i brianzoli di Stroppa, una di quelle gare in grado di dare l’ulteriore slancio per l’assalto all’alta classifica. Del resto negli ultimi quattro turni i giallorossi avevano mostrato la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutisul più, quando gli ingredienti per lo sprint di fine anno solare sembravano esserci tutti. Ilavrebbe fatto volentieri a meno dello stop causato dai contagi nel gruppo squadra del Monza, chespinto la Lega B al rinvio della partita. E nubi dense affollano anche il prossimo impegno del 26 dicembre contro la Spal, su cui aleggia lo stesso spettro. Nelle tre partite di fine 2021 la Strega di Fabio Caserta avrebbe tanto desiderato provare il tutto per tutto con l’obiettivo di fare il pieno, partendo proprio dallo scontro diretto del Ciro Vigorito contro i brianzoli di Stroppa, una di quelle gare in grado di dare l’ulteriore slancio per l’assalto all’alta classifica. Del resto negli ultimi quattro turni i giallorossi avevano mostrato la ...

Advertising

anteprima24 : ** Peccato ##Benevento, ti hanno fermato sul più bello ** - GiuseppeRF82 : Negli ultimi anni ne sono passate di squadracce dalla serie A, ma una senza capo nè coda come la Salernitana a mia… - TUTTOB1 : Benevento, Caserta: 'Ottima gara contro una squadra in grande condizione. Peccato per il risultato finale' - AnStorti : @giugnolo98 Reattività da milan benevento sul 4-0. Peccato che era un derby sullo 0-0 al 92 esimo - n0tst0nks : @marco_rogerio_ 'Ha stata curpa do' Allecri ga Nun fa' ciucare la squatra...' Quando si pareggiava a Lecce, c'era… -