Nuoto, Matteo Rivolta dopo il bronzo nei 50 farfalla: "Buona prova, con tre centesimi in meno sarebbe stata migliore" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Matteo Rivolta si mette in tasca un'altra medaglia del suo Mondiale in vasca corta ad Abu Dhabi. L'azzurro strappa un posto sul podio, per la precisione un bronzo, anche nei 50 farfalla, nella gara vinta dal quarantunenne brasiliano Nicholas Santos in 21'98". Matteo ha firmato il record italiano in 22'02 nonostante la stanchezza accumulata per la 4×50 di nemmeno un'ora fa in cui ha conquistato un altro terzo posto, ma trova sempre qualcosa di cui rammaricarsi: "Sono contento della mia prestazione, ma con tre centesimi in meno sarebbe stata ancora più bella". Rivolta fa un raffronto con la staffetta nuotata in precedenza, in cui ammette di non essersi trovato alla perfezione: "Ho fatto una bella gara ...

