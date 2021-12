Novavax, via libera dell’Ema: è il quinto vaccino in Europa (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all’immissione in commercio condizionata nell’Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. E’ il quinto vaccino contro il virus del Covid autorizzato in Europa. Nuvaxovid, spiega Ema in una nota, è un vaccino a base di proteine e i dati esaminati dall’Agenzia Ue soddisfano i criteri Ue per efficacia, sicurezza e qualità. Due gli studi più grandi sul vaccino. Il primo, condotto in Messico e negli Stati Uniti, ha riscontrato una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 da 7 giorni dopo la seconda dose. Anche il secondo studio, condotto nel ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il viaall’immissione in commercio condizionata nell’Ue delanti-Covid Nuvaxovid, prodotto da. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umanodopo una riunione straordinaria. E’ ilcontro il virus del Covid autorizzato in. Nuvaxovid, spiega Ema in una nota, è una base di proteine e i dati esaminati dall’Agenzia Ue soddisfano i criteri Ue per efficacia, sicurezza e qualità. Due gli studi più grandi sul. Il primo, condotto in Messico e negli Stati Uniti, ha riscontrato una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 da 7 giorni dopo la seconda dose. Anche il secondo studio, condotto nel ...

