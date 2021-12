“Migliaia di civili uccisi in Medio Oriente dai raid Usa”: i documenti del Pentagono pubblicati dal Nyt (Di lunedì 20 dicembre 2021) Migliaia di morti civili, tra cui tanti bambini. Una strage figlia dei raid aerei degli Stati Uniti. La campagna militare nei cieli del Medio Oriente doveva essere “la più precisa della storia” come definita dall’ex presidente Usa Barack Obama, ma così non è stato. Informazioni di intelligence non corrette e target scelti in modo affrettato e impreciso hanno portato alla morte di Migliaia di civili. Questo è il quadro emerso dai documenti del Pentagono pubblicati dal New York Times che ha fatto luce sul lato oscuro delle guerre di precisione condotte dagli Stati Uniti. Il Nyt ha spiegato che i responsabili sono rimasti impuniti così come gli errori. Nessuna azione disciplinare, solo qualche risarcimento alle famiglie ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021)di morti, tra cui tanti bambini. Una strage figlia deiaerei degli Stati Uniti. La campagna militare nei cieli deldoveva essere “la più precisa della storia” come definita dall’ex presidente Usa Barack Obama, ma così non è stato. Informazioni di intelligence non corrette e target scelti in modo affrettato e impreciso hanno portato alla morte didi. Questo è il quadro emerso daideldal New York Times che ha fatto luce sul lato oscuro delle guerre di precisione condotte dagli Stati Uniti. Il Nyt ha spiegato che i responsabili sono rimasti impuniti così come gli errori. Nessuna azione disciplinare, solo qualche risarcimento alle famiglie ...

