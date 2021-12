Manovra: Sbarra, ‘è migliorata, con Cgil e Uil strappo c'è stato' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Con Cgil e Uil, che hanno proclamato lo sciopero del 16 dicembre scorso sulla Manovra, "lo strappo c'è stato. Ci sono divisioni e diversità non tanto rispetto agli obiettivi delle piattaforme che abbiamo presentato unitariamente mesi fa, ma sul giudizio che diamo alla legge di bilancio. Per noi la Manovra in questo ultimo meso e mezzo, per effetto del confronto che c'è stato, è mutata in meglio, l'abbiamo cambiata e migliorata". Lo dice il segretario della Cisl Luigi Sbarra, lasciando Palazzo Chigi e dichiarando alla stampa in un secondo momento rispetto ai segretari di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Cone Uil, che hanno proclamato lo sciopero del 16 dicembre scorso sulla, "loc'è. Ci sono divisioni e diversità non tanto rispetto agli obiettivi delle piattaforme che abbiamo presentato unitariamente mesi fa, ma sul giudizio che diamo alla legge di bilancio. Per noi lain questo ultimo meso e mezzo, per effetto del confronto che c'è, è mutata in meglio, l'abbiamo cambiata e". Lo dice il segretario della Cisl Luigi, lasciando Palazzo Chigi e dichiarando alla stampa in un secondo momento rispetto ai segretari die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Advertising

UGLConf : Su @Giornaleditalia il Leader UGL @fpcapone : “Da Sbarra senso di responsabilità. Serve unità non contrapposizione.… - fisco24_info : Manovra, Sbarra: 'Serve coesione non conflitto sterile': 'In piazza non contro, ma per valorizzare i risultati su l… - Nicola_Alberta : RT @FIMCislStampa: #responsabilitainpiazza #Sbarra: sulla legge di Bilancio, abbiamo portato con il dialogo col Governo, con autonomia e… - pietrospeedtwit : RT @FIMCislStampa: #responsabilitainpiazza #Sbarra: sulla legge di Bilancio, abbiamo portato con il dialogo col Governo, con autonomia e… - infoitinterno : Manovra, Sbarra: “Rottura con Cgil e Uil c’è ed è profonda, ora bisogna fare chiarezza” -