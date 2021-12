Manovra 2022 | niente Iva per terzo settore fino al 2024

Advertising

Agenzia_Ansa : Stop al pagamento della 'tassa sui tavolini' per i primi tre mesi del 2022: è quanto prevede uno degli emendamenti… - carlosibilia : Stop al pagamento della cosiddetta 'tassa sui tavolini' per i primi tre mesi del 2022: è quanto prevede uno degli e… - infoitinterno : Manovra, sgravi al 100% alle Pmi che assumono apprendisti nel 2022 - Divorex8 : RT @carlosibilia: Stop al pagamento della cosiddetta 'tassa sui tavolini' per i primi tre mesi del 2022: è quanto prevede uno degli emendam… - Andrea27522650 : RT @MGualtierotti: Edilizia - Ottima Notizia. -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2022

Niente Iva per il terzo settore e il mondo del volontariato fino al 2024 . Arriva tra gli emendamenti riformulati allaesaminati alla riunione di maggioranza una modifica al decreto fiscale che sterilizza per due anni la norma che sottopone all'Iva anche il terzo settore. La misura entrerà quindi in ...Nelcinque milioni di euro in più nel Fondo per le politiche sui diritti e le pari opportunità per sostenere il "reddito di libertà", concesso alle donne vittime di violenze ed in condizione di ...Per i napoletani c’è il rischio concreto di una stangata nel 2022. Non solo l’aumento dell’aliquota Irpef a livello regionale (che sarà il nodo della Finanziaria ...Il Superbonus 110% per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici a partire dall'aprile 2009 è stato prorogato fino al 2025. Lo prevede un emendamento alla manovra, riformulato dopo l'accordo ...