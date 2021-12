Manolas: “Non ho lasciato Napoli per soldi, sognavo di tornare all’Olympiakos” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non è una questione finanziaria. Volevo tornare indietro ora che sto bene e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. Il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma, al gol col Barcellona. A Napoli ho vinto una Coppa”. Lo ha detto il difensore greco Kostas Manolas nella trasmissione tv greca ‘Super Bala live‘, parlando del suo sbarco all’Olympiakos dopo l’addio al Napoli. “L’Olympiakos – ha detto Manolas – è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. L’Olympiakos dal giorno in cui sono andato in questa squadra la prima volta è entrato nel profondo del mio cuore. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non è una questione finanziaria. Volevoindietro ora che sto bene e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. Il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma, al gol col Barcellona. Aho vinto una Coppa”. Lo ha detto il difensore greco Kostasnella trasmissione tv greca ‘Super Bala live‘, parlando del suo sbarcodopo l’addio al. “L’Olympiakos – ha detto– è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. L’Olympiakos dal giorno in cui sono andato in questa squadra la prima volta è entrato nel profondo del mio cuore. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra ...

