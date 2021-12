Magalli | chiuso il suo programma | cosa è successo?

(Di lunedì 20 dicembre 2021) È statocon largo anticipo il nuovodi Giancarlo; dopo gli ascolti più che deludenti registrati nelle prime puntate, Rai 2 ha deciso di cancellare il game show condotto dall’ex volto noto de I Fatti Vostri. Quello chesta vivendo non è certo un periodo d’oro vista anche la recente sconfitta in tribunale nella causa contro Adriana Volpe. Giancarlonon condurrà più Una

Magalli fa flop: chiuso in anticipo il suo nuovo programma su Rai 2

Al momento non è chiaro quindi di cosa si occuperàin futuro visto che, da qualche tempo a questa parte, il conduttore ha detto addio al suo celebre show, I Fatti Vostri (oggi condotto da ...dovrà risarcire la collega per averla insultata in una intervista rilasciata al settimanale Chi. La vittoria di Adriana Volpe Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo ...Secondo gli ultimi rumor il quiz televisivo condotto da Magalli sarebbe stato sospeso, ma sui social network il presentatore svela un retroscena ...La Rai ha deciso di cancellare Una parola di troppo, il nuovo game show in onda sulla seconda rete e condotto da Giancarlo Magalli. A lanciare lo scoop il sempre informato Dagospia. A quanto pare il 2 ...