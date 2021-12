La giovane mamma non vaccinata morta di Covid a 29 anni un mese dopo aver partorito (Di lunedì 20 dicembre 2021) Morire di Covid a 29 anni, senza aver fatto il vaccino. È successo a una giovane mamma di Sparanise, in provincia di Caserta: Morena Di Rauso, giovane mamma che aveva appena dato alla luce una bambina, è mancata nella mattinata di ieri. A darne notizia è stato il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, che è anche medico anestesista dell’Ospedale Monaldi di Napoli, in un post su Facebook. “La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola – ha scritto – è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni. La comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all’immenso dolore della famiglia di Morena e dell’intera comunità di Sparanise che oggi, a causa ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Morire dia 29, senzafatto il vaccino. È successo a unadi Sparanise, in provincia di Caserta: Morena Di Rauso,che aveva appena dato alla luce una bambina, è mancata nella mattinata di ieri. A darne notizia è stato il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, GiovLombardi, che è anche medico anestesista dell’Ospedale Monaldi di Napoli, in un post su Facebook. “La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola – ha scritto – è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Ilnon fa distinzioni. La comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all’immenso dolore della famiglia di Morena e dell’intera comunità di Sparanise che oggi, a causa ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una giovane mamma di #Sparanise (Caserta) è morta di #Covid a 29 anni. L'annuncio sui social del sindaco del vic… - AntonioParisi00 : RT @ultimenotizie: Una giovane mamma di 29 anni è morta di #Covid19: si era contagiata poco dopo aver partorito, all'ospedale di Sessa Auru… - Nicola23453287 : RT @Lalla5802: #mariapregaperme preghiamo insieme per Giovanna una giovane mamma con una bimba di 1 anno con tumore e metastasi. Dio vi ben… - SHIN_Fafnhir : RT @Lalla5802: #mariapregaperme preghiamo insieme per Giovanna una giovane mamma con una bimba di 1 anno con tumore e metastasi. Dio vi ben… - erprofeta2 : RT @Lalla5802: #mariapregaperme preghiamo insieme per Giovanna una giovane mamma con una bimba di 1 anno con tumore e metastasi. Dio vi ben… -