La fisica quantistica comprensibile a tutti? Ci riesce bene Gabriella Greison | con libri e spettacoli teatrali di gran successo L' idea le è venuta guardando una vecchia foto Dove | tra tanti scienziati maschi | c' era una sola donna

Gabriella Greison, 47 anni, genovese di origini scozzesi, laurea in fisica nucleare all'Università di Milano, due anni di lavoro a Parigi all'École Polytechnique, ha fatto della divulgazione della fisica quantistica la sua missione, scoprendosi una vocazione di scrittrice, attrice e performer, oltre che di insegnante. Ha scritto 9 libri, spettacoli teatrali e programmi tv, frutto di studi e confronti con altri studiosi. La sua ultima fatica è Guida quantistica per anticonformisti. Viaggio nella fisica che Newton non approverebbe (Mondadori). Vive a Milano.

