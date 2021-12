Il Pallone Racconta – L’Inter in anticipo campione d’Inverno

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Per la rubrica “Il”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta i temi dell’ultima giornata di campionato. fz/mc/red su Il Corriere della Città.

... con Vita che vince un rimpallo e, coordinandosi alla meraviglia su una mezz'aria, esplode ... Il bilancio che ne ricaviamo poi cidi ben dieci pareggi segnati tra i due club come pure ...L'EPISODIO - E' il 68° quando unproveniente dalla destra viene prolungato con la spalla ... Il tecnico atalantino, visibilmente infastidito,infatti che Nasca avrebbe avvisato il ...Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta i temi dell'ultima giornata di campionato. fz/mc/red ...Cross di Ballo Touré, pallone in area e Giroud la tocca. La palla torna a terra e batti, ribatti, arriva a Kessie. Che fa gol. Concesso da Massa e richia ...