GF VIP | cominciano già a flirtare Soleil e Alessandro Basciano

Leggi su ck12

(Di lunedì 20 dicembre 2021), nuovo concorrente della casa del Grande Fratello VIP, ha un debole perSorge, pare lampante. Nemmeno il tempo di ambientarsi, e già si è lanciato alla conquista dell’influencer italo-americana. E forse l’attrazione non è del tutto univoca. Anchesembra contenta di avereintorno. Di notte, per esempio, i due sono già stati appiccicati, a letto. E dopo quella prima dormita insieme, dunque, si sono svegliati abbracciati. Lui, ancora mezzo rintronato dal sonno, le ha persino stampato un bel bacio sul collo. I commenti sono poi arrivati nel pomeriggio.erano in compagnia di Giacomo Urtis, e hanno discusso di come avevano trascorso la notte… Abbracci notturni nel letto di ...