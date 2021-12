Gf Vip | Alessandro Basciano è pazzo di Sophie | «Secondo me le piaccio»

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Alex Belli contro il nuovo concorrente Alessandro Basciano: “Anche se hai le mie stesse inizia… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano confessa ad Alfonso Signorini quale Vippona preferisce (e perché) Il nuovo arrivato… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alex Belli contro il nuovo concorrente Alessandro Basciano: “Anche se hai le mie stesse inizia… - VelvetMagIta : #GFvip 6, Alessandro Basciano diviso tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni #gfvip6 #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

Basciano è entrato nella casa del Grande Fratello2021 con l'appellativo di 'bono' che le ragazze aspettavano da tempo. Il suo ingresso è stato accolto con entusiamo dalle donne della ...GF, diretta 29ma puntata: questa sera nella casa arrivano Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d'... Leggi anche > Dopo Eva Grimaldi, Federica Calemme eBasciano, altri due nuovi ingressi ...Morto un Alex se ne fa un altro. Per Soleil Sorge la storia con Alex Belli sembra già acqua passata, merito di Alessandro Basciano, new entry del Grande Fratello Vip con cui ...La conduttrice e attivista Jo Squillo torna a parlare del Grande Fratello Vip 6 e, anche questa volta, non risparmia nessuno. La Squillo, ospite nella trasmissione Non succederà più di Radio Radio, ha ...