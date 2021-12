Gf Vip | Alessandro Basciano è pazzo di Sophie | ' Secondo me le piaccio'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Con l'arrivo dei nuovi inquilini , la casa del Grande Fratello Vip deve fare i conti con nuovi equilibri e, forse, nuove storie d'amore pronte a sbocciare., ex corteggiatore di '...

Con l'arrivo dei nuovi inquilini , la casa del Grande Fratellodeve fare i conti con nuovi equilibri e, forse, nuove storie d'amore pronte a sbocciare.Basciano , ex corteggiatore di 'Uomini e Donne', sembra subito entrato nei giochi. Senza peli ......serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini . Dopo Eva Grimaldi, Federica Calemme e...Morto un Alex se ne fa un altro. Per Soleil Sorge la storia con Alex Belli sembra già acqua passata, merito di Alessandro Basciano, new entry del ...Sophie Codegoni si confida con Soleil: “Alessandro è un bellissimo ragazzo, è proprio il mio tipo” A Sophie Codegoni piace Alessandro. L’ingresso di Alessandro Basciano al ...