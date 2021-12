È febbre No vax sul web. In sei mesi sui social e le App raddoppiano gli utenti No Green pass (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dai falsi Green pass al dissenso organizzato, su social e sulle App di messaggistica si nasconde una vera e propria ‘regia no-vax’. Gruppi organizzati che alimentano il dubbio, convinzioni antiscientifiche e complottistiche. Per non parlare del commercio di falsi Green pass sfruttando Telegram. mesit: in 6 mesi raddoppiati gli utenti no vax È quanto emerge dal secondo rapporto su Fake news e Vaccinazione Covid -19, realizzato dalla Fondazione mesit (Medicina sociale e innovazione tecnologica). Secondo il report, in particolare sono più che raddoppiati gli utenti no-vax in sei mesi. Lo studio certifica infatti una crescita dell’interesse sui social e le varie App. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dai falsial dissenso organizzato, sue sulle App di messaggistica si nasconde una vera e propria ‘regia no-vax’. Gruppi organizzati che alimentano il dubbio, convinzioni antiscientifiche e complottistiche. Per non parlare del commercio di falsisfruttando Telegram.t: in 6raddoppiati glino vax È quanto emerge dal secondo rapporto su Fake news e Vaccinazione Covid -19, realizzato dalla Fondazionet (Medicinae e innovazione tecnologica). Secondo il report, in particolare sono più che raddoppiati glino-vax in sei. Lo studio certifica infatti una crescita dell’interesse suie le varie App. ...

