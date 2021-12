Draghi al Quirinale, Brunetta: “La scelta spetta ai partiti” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Questi mesi di governo, di cui siamo fieri e orgogliosi, sono merito, oltre che di Draghi, della leale collaborazione dei partiti e di tutti i livelli istituzionali. Io sono per finire in ogni caso la legislatura, arrivare al 2023 è il minimo sindacale. Il principio alla base di questo governo di unità nazionale è la coesione e servono le scelte politiche più in grado di realizzarla”. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che ha rilasciato al riguardo un’intervista, pubblicata oggi sul Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Questi mesi di governo, di cui siamo fieri e orgogliosi, sono merito, oltre che di, della leale collaborazione deie di tutti i livelli istituzionali. Io sono per finire in ogni caso la legislatura, arrivare al 2023 è il minimo sindacale. Il principio alla base di questo governo di unità nazionale è la coesione e servono le scelte politiche più in grado di realizzarla”. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione Renato, che ha rilasciato al riguardo un’intervista, pubblicata oggi sul Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista.

