Dai Måneskin sul tetto del mondo agli Europei | il 2021 in 15 immagini

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ogni volta che ci accingiamo a salutare un anno che se ne va, ovviamente, scatta il tempo dei bilanci, e si ripensa a tutto quello che di buono o meno è accaduto nei dodici mesi che stanno per finire. Se il 2020 sarà ricordato nella storia come l’anno del Covid, della pandemia globale, delle bare di Bergamo portate via dalle camionette dell’esercito e del lockdown, ilpasserà invece alla storia come l’anno in cui la campagna vaccinale ha preso vita, ma anche come quello del tanto discusso Green Pass, che in maniera così veemente divide le persone. Ilè stato comunque un anno ricco di eventi, cominciato, il 6 gennaio, con l’irruzione di un gruppo di suprematisti bianchi alla sede del Congresso americano, Capitol Hill, in segno di protesta – tutt’altro che pacifica – contro l’elezione a presidente del democratico Joe Biden, con Donald Trump che ...