Chi è Davide Silvestri? Età, altezza, vita privata e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Davide Silvestri. Età, altezza, vita privata, fidanzata, Instagram e Grande Fratello Vip.

Chi è Davide Silvestri

Nome e Cognome: Davide Silvestri
Data di nascita: 17 maggio 1981
Luogo di Nascita: Milano
Età: 40 anni
altezza: 1,70 cm
Peso: 70 kg
Segno zodiacale: Toro
Professione: Attore
Fidanzata: Davide sta insieme ad Alessia
Figli: non ha figli
Tatuaggi: ne ha alcuni
Profilo Instagram: @Silvestri Davide

