Caos Cagliari | “alcuni elementi non sono degni di questa maglia” | fuori due big

E' un momento di grande tensione in casa Cagliari. La stagione del club sardo può essere considerata veramente deludente, la squadra di Mazzarri occupa la penultima posizione. In 18 partite ha vinto una sola volta, poi 7 pareggi e ben 10 sconfitte. Nell'ultima partita è andata in scena una prestazione veramente deludente, il Cagliari ha perso addirittura 0-4 contro l'Udinese, una diretta concorrente per la salvezza. "Oggi alcuni elementi hanno dimostrato di non essere degni di questa maglia. Per loro è stata l'ultima partita qui", aveva sbottato il direttore sportivo Stefano Capozucca al termine della partita. Già sono arrivati i primi provvedimenti in vista della partita contro la Juventus. I difensori Diego Godin e Martin Caceres non ...

