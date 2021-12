Broken Bells in cima al podio della Top 20 2021 di Radiofreccia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I Greta Van Fleet si aggiudicano per la seconda volta la speciale classifica di fine anno diinalTop 20. Sono i Greta Van Fleet con '' ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica Top 20di. Il pubblico diha votato il singolo estratto dall'ultimo albumband "The Battle At Garden's Gate" come Top 20 preferita tra tutte quelle tramesse l'ultimo anno. A completare ildue veterani come gli Iron Maiden con 'The Writing On The Wall' e i Foo Fighters con 'Waiting On A War'. Si tratta del secondo successo in tre edizioniTop 20 ...

radiotodayEU : Broken Bells dei Greta Van Fleet è la top 20 di Radiofreccia per il 2021

Sono i Greta Van Fleet con Broken Bells ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica 2021 Top 20 di Radiofreccia . Il pubblico di ...Sono i Greta Van Fleet con "Broken Bells" ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica "Top 20" 2021 di Radiofreccia. Il pubblico dell'emittente rock-oriented ha votato il singolo estratto dall'ult ...