Bianca Belair: “Avrei voluto iniziare col wrestling molto prima, oggi gli studenti hanno una possibilità in più” (Di lunedì 20 dicembre 2021) In una recente intervista con SK wrestling, la Superstar di RAW Bianca Belair ha spiegato come le sarebbe piaciuto partecipare al programma NIL della WWE, che è stato istituito per formare studenti e studentesse del college al pro wrestling. Belair ha detto: “Sapete, quando ho iniziato nel 2016 dicevo sempre ‘Avrei voluto scoprire tutto questo molto prima’. Ho iniziato tardi. In fin dei conti la strada che ho seguito è stata unica e ora la apprezzo. Se avessi iniziato subito dopo il college non Avrei mai fatto CrossFit, e non mi sarei mai data al powerlifting, tutte cose che uso nel ring e che mi hanno reso la persona che sono oggi. Per questo ora amo il viaggio ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 dicembre 2021) In una recente intervista con SK, la Superstar di RAWha spiegato come le sarebbe piaciuto partecipare al programma NIL della WWE, che è stato istituito per formaree studentesse del college al proha detto: “Sapete, quando ho iniziato nel 2016 dicevo sempre ‘scoprire tutto questo’. Ho iniziato tardi. In fin dei conti la strada che ho seguito è stata unica e ora la apprezzo. Se avessi iniziato subito dopo il college nonmai fatto CrossFit, e non mi sarei mai data al powerlifting, tutte cose che uso nel ring e che mireso la persona che sono. Per questo ora amo il viaggio ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: 'Avrei voluto iniziare col wrestling molto prima, oggi gli studenti hanno una possibilità in pi… - SpazioWrestling : WWE: Bianca Belair è felice per il nuovo programma della federazione #BiancaBelair #WWE - zazoomblog : Bianca Belair: “L’idea di utilizzare i miei capelli come una frusta nasce da mio marito” - #Bianca #Belair: #“L’ide… - TSOWrestling : Una domanda insistente dei fan che sembra dare molto fastidio a Bianca #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: 'L'idea di utilizzare i miei capelli come una frusta nasce da mio marito' -… -