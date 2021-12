Bayern: Tolisso scontento e in scadenza, c'è il Real in agguato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tante soddisfazioni collettive, ma poche personali. Corentin Tolisso è arrivato a Monaco nel 2017 e fu, in quel momento, il giocatore più pagato della storia del Bayern (41,5 milioni). In questi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tante soddisfazioni collettive, ma poche personali. Corentinè arrivato a Monaco nel 2017 e fu, in quel momento, il giocatore più pagato della storia del(41,5 milioni). In questi ...

