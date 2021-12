Alex Zanardi è tornato a casa: l'annuncio di sua moglie Daniela (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una notizia attesa da oltre un anno e mezzo, ovvero da quel maledetto 19 giugno del 2020, giorno dell'incidente, ma finalmente Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale ed è tornato a casa. La notizia è stata data direttamente da sua moglie Daniela attraverso il sito di BMW Italia, del quale il campione paralimpico è ancora Brand Ambassador. Alex Zanardi da qualche settimana ha lasciato l'ospedale L'ex pilota di Formula 1 ha lasciato l'ospedale da qualche settimana ed è tornato nella sua casa, circondato dall'affetto dei suoi cari. “Abbiamo atteso a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile adesso”, le parole di Daniela Manni, sposata con il campione paralimpico dal 1996, che è ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una notizia attesa da oltre un anno e mezzo, ovvero da quel maledetto 19 giugno del 2020, giorno dell'incidente, ma finalmenteha lasciato l'ospedale ed è. La notizia è stata data direttamente da suaattraverso il sito di BMW Italia, del quale il campione paralimpico è ancora Brand Ambassador.da qualche settimana ha lasciato l'ospedale L'ex pilota di Formula 1 ha lasciato l'ospedale da qualche settimana ed ènella sua, circondato dall'affetto dei suoi cari. “Abbiamo atteso a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile adesso”, le parole diManni, sposata con il campione paralimpico dal 1996, che è ...

Advertising

FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - 16_opamp : RT @ComuneBugliano: Cittadinanza Onoraria per l'irraggiungibile Alex Zanardi - Pepppe862 : RT @mariarosariaFo8: Alex Zanardi torna a casa. Auguri grande campione di sport e di vita! ?? #alexzanardi -