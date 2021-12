Acquisti online, 5 consigli per comprare a distanza e in sicurezza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rinnovata la collaborazione tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e il servizio Subito.it, che promuovono “5 consigli per gli Acquisti” online tra privati Si rinnova la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni e il servizio Subito.it, che promuovono “5 consigli per gli Acquisti” online tra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti per acquistare prodotti on-line in sicurezza. Per questo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con un’azione congiunta con il portale Subito.it, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, ha promosso un vademecum per un’esperienza di acquisto serena e sicura in ogni fase, grazie a “5 ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rinnovata la collaborazione tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e il servizio Subito.it, che promuovono “5per glitra privati Si rinnova la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni e il servizio Subito.it, che promuovono “5per glitra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti per acquistare prodotti on-line in. Per questo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con un’azione congiunta con il portale Subito.it, piattaforma n.1 in Italia per vendere ein modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, ha promosso un vademecum per un’esperienza di acquisto serena e sicura in ogni fase, grazie a “5 ...

Advertising

055firenze : Acquisti online in sicurezza, i consigli della Polizia Postale - CorriereQ : Italiani tra gli ultimi in Europa per gli acquisti online - Stefano61965 : @lordfed3 Andremo nei negozi oppure acquisti online così arricchiremo un coglioni solo e affosseremo l'economia di tutti. Bella roba - fulmicotone : @borghi_claudio hai imparato a fare gli acquisti online? ma che bravo - janasdeomo : Illudermi per illudermi, preferisco sognare di poter acquistare tutto ciò che metto nel carrello degli acquisti onl… -