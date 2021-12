Transistor VTFET | la rivoluzione annunciata da Samsung e IBM

Leggi su tuttotek

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un nuovo steo nell’evoluzione della tecnologia a semiconduttore: si chiamaed è nato dalla collaborazione die IBM. Si tratta di una potenzialeperché promette riduzioni drastiche dei consumi energetici IBM eannunciano un nuovo chip chiamato, una svolta per i semiconduttori non solo dal punto di vista della progettazione convenzionale, ma anche e soprattutto per le potenzialità in termini di performance e riduzione dei consumi energetici – si stima chenecessiterà fino all’85% di energia in meno. Il: una nuova tecnologia per dispositivi più efficienti Sviluppato da un team congiunto di ricercatori dell’Albany Nanotech Complex – uno dei centri più avanzati ...