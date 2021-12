Traffico Roma del 19-12-2021 ore 13:30 (Di domenica 19 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione massimo veschi per un incidente avvenuto all’altezza della Romanina sul Raccordo Anulare si stanno formando code sulle due carreggiate dalla mattina in carreggiata interna e a partire dalla rabbia in quella esterna della Vico dei nelle due direzioni anche sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo per La via Salaria Traffico intenso Anche in zona del Vaticano dove sono terminate le celebrazioni Ed ora i fedeli stanno lasciando la zona inevitabili Dunque le ripercussioni al Traffico sulle strade adiacenti piazza San Pietro Sorrento e soprattutto al centro il Traffico comincia ad intensificarsi ma non si rilevano particolari difficoltà nell’ambito del piano di Natale della mobilità Vi ricordo che anche oggi le ZTL diurne di centro e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione massimo veschi per un incidente avvenuto all’altezza dellanina sul Raccordo Anulare si stanno formando code sulle due carreggiate dalla mattina in carreggiata interna e a partire dalla rabbia in quella esterna della Vico dei nelle due direzioni anche sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo per La via Salariaintenso Anche in zona del Vaticano dove sono terminate le celebrazioni Ed ora i fedeli stanno lasciando la zona inevitabili Dunque le ripercussioni alsulle strade adiacenti piazza San Pietro Sorrento e soprattutto al centro ilcomincia ad intensificarsi ma non si rilevano particolari difficoltà nell’ambito del piano di Natale della mobilità Vi ricordo che anche oggi le ZTL diurne di centro e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19 - 12 - 2021 ore 07:30 TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA' DA SEGNALARE APRIAMO DUNQUE CON IL TRASPORTO PUBBLICO , SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA ROMA PISA PER ...

