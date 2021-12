Traffico Roma del 19-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021) Luceverdeben ritrovate l’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi Dopo un incidente è ancora chiuso alViale Marco Polo all’altezza di via Cilicia direzione San Giovanni sono ancora in corso i rilievi e ilquindi ha deviato sulla Cristoforo Colombo che arriva dall’Eur sulla Cristoforo Colombo trova chiusa la rampa per via Cilicia direzione San Giovanni La polizia locale Ci segnala un altro incidente su Corso d’Italia Trabia poi via Puccini ma ci sono altri due incidenti sul Lungotevere Raffaele Sanzio e in via degli Adimari c’è pocoquindi le ripercussioni alla circolazione sono veramente limitate e come ogni domenica per le celebrazioni dell’angelus in Vaticano sono possibili chiusure sulle strade intorno a piazza San Pietro consueta pedonalizzazione ...