Stretta di fine anno | Pass per studenti | tamponi ai vaccinati e obblighi di siero

(Di domenica 19 dicembre 2021) Giovedì la cabina di regia. Le ipotesi: certificato breve (anche per la scuola), mascherine all'aperto, vaccini per chi lavora a contatto con il pubblico e test negativi per accedere a eventi, cinema e teatri

di Paola De Carolis Sarebbe "deluso dalla direzione politica" e contrario allaanti Covid. Dopo la sconfitta elettorale e lo scandalo sulle feste, nuova tegola per il ... "L'inizio della" Il ...Unanecessaria Prima di tutto i dati. Ieri il bollettino del ministero della Salute sull'... Che allapotrebbero arrendersi e decidere di chiudere per non sottostare alle regole. Il ...di Giovanni Rossi Salvare il Natale dall’incubo-contagi: ieri 28.064, con 123 morti. Giovedì prossimo, 23 dicembre, Mario Draghi dirigerà la Cabina di regia. Per "difendere con le unghie e con i denti ...Incubo 50 mila contagi per la fine dell'anno con la variante Omicron. Il governo Draghi pronto alla stretta. L'ipotesi coprifuoco alle 23. E quella dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Con l ...