Sofia Goggia non si ferma piu

(Di domenica 19 dicembre 2021)vince ancora. In Val d'Isere ha conquistato anche il primato nel SuperG, dopo la vittoria nella discesa libera. La sciatrice italiana ha vinto in 1'19"23, precedendo sul podio la ...

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : OLEEEEEEE, EVVIVAAAAAAAAAAAAAA! ???? Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, Elena Curtoni è terza, ai piedi de… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - ninda1952 : RT @RaiNews: Goggia: 'Uno dei SuperG più belli' - __sisco__ : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEE, EVVIVAAAAAAAAAAAAAA! ???? Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, Elena Curtoni è terza, ai piedi del pod… -

vince ancora. In Val d'Isere ha conquistato anche il primato nel SuperG, dopo la vittoria nella discesa libera. La sciatrice italiana ha vinto in 1'19"23, precedendo sul podio la ...APPROFONDIMENTI: i trionfi, gli infortuni, le goggiate, le galline e le uova bio, il mistero sul fidanzato. Chi è l'erede della Vonn È ancora prima e soprattutto è un' accoppiata con la ...Lo scorso mese di ottobre, alla nostra domanda "La Coppa del Mondo è sempre stata un tuo reale obiettivo?", Sofia Goggia, forse con un pizzico di scaramanzia comune a tanti atleti, rispose testualment ...Sofia Goggia vince ancora. In Val d'Isere ha conquistato anche il primato nel SuperG, dopo la vittoria nella discesa libera. La sciatrice italiana ...