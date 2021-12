Sci alpino, Coppa Europa 2021/2022: l’austriaca Emily Schoepf vince la libera della Val di Fassa per un solo centesimo (Di domenica 19 dicembre 2021) Emily Schoepf beffa per un misero centesimo l’elvetica Juliana Suter nella discesa libera della Val di Fassa, valevole per il circuito di Coppa Europa. Sul terzo gradino la tedesca Katrin Hirtl-Stanggassinger che paga +0”18, migliore delle azzurre Verena Gasslitter settima a +0”68. Ai piedi del podio un volto noto in Coppa del Mondo, l’austriaca Christina Ager (+0”35). Completano la top-10 la svizzera Delia Durrer (+0”48), l’altra austriaca Lena Wechner (+0”59), Monica Zanoner, ottava alle spalle della compagna di squadra Gasslitter (+0”73), Katja Grossmann (+0”81) e la terza azzurra Elena Dolmen, decima a +0”95. Il contingente italiano ha schierato quest’oggi ben 28 atlete, di cui 13 piazzate nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)beffa per un miserol’elvetica Juliana Suter nella discesaVal di, valevole per il circuito di. Sul terzo gradino la tedesca Katrin Hirtl-Stanggassinger che paga +0”18, migliore delle azzurre Verena Gasslitter settima a +0”68. Ai piedi del podio un volto noto indel Mondo,Christina Ager (+0”35). Completano la top-10 la svizzera Delia Durrer (+0”48), l’altra austriaca Lena Wechner (+0”59), Monica Zanoner, ottava alle spallecompagna di squadra Gasslitter (+0”73), Katja Grossmann (+0”81) e la terza azzurra Elena Dolmen, decima a +0”95. Il contingente italiano ha schierato quest’oggi ben 28 atlete, di cui 13 piazzate nelle ...

