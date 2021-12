Roma, auto contro albero: morte due ragazze di 19 e 23 anni (Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia a Roma. Due ragazze italiane, di 19 e 23 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (non lontano da Appia Antica e Cristoforo Colombo). Le due... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia a. Dueitaliane, di 19 e 23, sonoin un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (non lontano da Appia Antica e Cristoforo Colombo). Le due...

Ultime Notizie dalla rete : Roma auto Roma, auto sbatte contro albero: morte le due ragazze a bordo Sul posto intervenute numerose pattuglie del Gruppo VI Torri della polizia locale di Roma Capitale a cui sono affidate le attività di indagine.

Roma, schianto nella notte: morte due giovanissime Roma, 19 dicembre 2021 - Due giovanissime sono morte in un incidente stradale avvevuto oggi alle 5.30 in via Cilicia, tra Piramide e Appio, a Roma. Un'autovettura Peugeot 307, per cause in via di ac ...

