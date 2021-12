(Di domenica 19 dicembre 2021)– Sono stati implementati, con ordinanza del Questore di, recependo le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato per la verifica del green pass e il rispetto della normativa anti covid, nonché per la prevenzione e la repressione dei reati su tutta la capitale. A tal fine gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, nella serata di ieri, in collaborazione con un equipaggio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e un equipaggio Polizia Locale, hanno effettuato un servizio di Alto Impatto Distrettuale, concentratosi soprattutto nella zona della movida del centro della capitale. Le criticità più rilevanti sono state riscontrate in un bar all’interno del quale la quasi totalità degli avventori, tra ...

Agenzia_Ansa : Il Campidoglio annulla il concerto di Capodanno al Circo Massimo. L'assessore ai Grandi Eventi, Onorato, ufficializ… - ilfaroonline : Roma, assembramenti e clienti senza mascherina: bar sequestrato - Vvelasciavivere : RT @AndreaVenanzoni: Saranno contente quelle associazioni di commercianti che lamentavano i danni al commercio prodotti dagli assembramenti… - Nath67Lic : RT @AndreaVenanzoni: Saranno contente quelle associazioni di commercianti che lamentavano i danni al commercio prodotti dagli assembramenti… - salutegreen24 : Roma, troppa folla nella centralissima via del Corso. I poliziotti sul posto hanno chiuso la strada dello shopping… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assembramenti

Il Faro online

di giovani, musica a tutto volume, schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. Ma non solo. Anche liti e risse, al punto che il Questore diha disposto la sospensione temporanea di .... Giovedì la cabina di regia con il premier Mario Draghi sulle nuove misure anti - Covid per ... Si prevede soprattutto di stringere le maglie per evitare. Del resto già molti ...Da Roma a Torino, fino a Napoli: restrizioni importanti per i comuni durante le festività natalizie per evitare assembramenti ...Al titolare recidivo locale un provvedimento di 15 giorni: era già stato chiuso per violazioni alle recenti normative anti Covid ...