Nell'edilizia 9 imprese su 10 non sono in regola (Di domenica 19 dicembre 2021) "Abbiamo iniziato una vigilanza da qualche mese da cui risulta che oltre 9 imprese edili su 10 non sono regolari". Lo sottolinea il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, intervistato dal Tg3 sulla sicurezza nei cantieri e le morti sul lavoro. "Le risorse sono sufficienti ma occorre - afferma - il coordinamento degli organi di vigilanza per intervenire Nella prevenzione e Nella repressione delle violazioni in materia di sicurezza".

