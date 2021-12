Milan battuto 1-0 dal Napoli | Inter campione d' inverno

(Di domenica 19 dicembre 2021)O (ITALPRESS) – E' sufficiente un avvio di gara brillante al, unito a un gol dubbio annullato nel finale al, per espugnare San Siro e superare così i padroni di casa per 1-0 nel posticipo della diciottesima giornata. Gli azzurri trovano il gol vittoria già al 5?. Zielinski batte un corner dalla destra che trova l'incornata di Elmas, abile ad anticipare Tonali e a battere Maignan. Dopo una primissima fase di marca partenopea, i rossoneri si procurano la prima occasione al 17?. Ballo-Tourè mette un bel cross dalla sinistra trovando Ibrahimovic che anticipa bene il diretto marcatore, ma il suo tentativo si spegne di poco a lato. Al 34? è Florenzi a provarci con un sinistro di collo pieno da fuori area, ma la sfera esce di un soffio alla sinistra di Ospina. Dopo un finale di tempo privo di ulteriori emozioni, sono gli ...

Il trequartista macedone ha sfruttato alla grande un corner precisoda Zielinski. Superata la guardia di Maignan con una schicciata di testa a terra.- Napoli © LaPressePartita solida ......da Zielinski, irrompe in area Elmas che di testa piazza di giustezza il pallone in rete. All'8 altro mischione in area rossonera e per poco Anguissa non trova la zampata vincente, il...Giunge al termine anche la diciottesima giornata di Serie A, che vede l'Inter scappare e diventare campione d'inverno. Il Napoli batte di misura il Milan.Colpo grosso del Napoli a San Siro. Battuto il Milan 0-1 grazie ad Elmas. Polemiche nel finale per il gol annullato a Kessie ...