“L’ospite indesiderato è ancora con me” | Vialli torna a parlare della malattia

Luca Vialli torna a parlare della malattia, l'ex calciatore di Juventus e Sampdoria sta ancora lottando con il tumore al pancreas. Attualmente è capo delegazione della Nazionale italiana e l'obiettivo è conquistare la qualificazione ai Mondiali. Intervistato da Londra per Cremona1 è tornato a parlare della sua battaglia: "L'ospite indesiderato è ancora con me, a volte più presente, altre meno. Spero mi possiate sopportare ancora per tanti anni ma sono fiducioso ed ottimista, chi mi circonda mi trasmette forza e coraggio". Su Mancini: "Roberto è il monarca assoluto, anche se poi l'ambiente si trasforma in una certa democrazia. È un leader, lo ringrazio ..."

