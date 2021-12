Italia d'oro nella 4×50 sl ai Mondiali in vasca corta (Di domenica 19 dicembre 2021) ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – L'Italia è medaglia d'oro nella 4×50 stile libero uomini ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso ad Abu Dhabi. La squadra azzurra, formata da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi, tocca con il tempo di 1'23?61, davanti alla Russia (argento) e all'Olanda (bronzo). Fuori dal podio, invece, gli Stati Uniti.“Ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto nella 4×100: siamo entrati in acqua per vincere”, esulta Zazzeri. “Sono contento. Ci credevamo da stamattina. Davvero una grande staffetta”, gli fa eco Miressi ai microfoni di RaiSport.Ad arricchire il medagliere azzurro anche un argento e un bronzo.Il secondo posto è di Lorenzo Mora, centrato nei 50 dorso. Per lui argento ex aequo con il tedesco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – L'è medaglia d'orostile libero uomini aidi nuoto in, in corso ad Abu Dhabi. La squadra azzurra, formata da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi, tocca con il tempo di 1'23?61, davanti alla Russia (argento) e all'Olanda (bronzo). Fuori dal podio, invece, gli Stati Uniti.“Ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto4×100: siamo entrati in acqua per vincere”, esulta Zazzeri. “Sono contento. Ci credevamo da stamattina. Davvero una grande staffetta”, gli fa eco Miressi ai microfoni di RaiSport.Ad arricchire il medagliere azzurro anche un argento e un bronzo.Il secondo posto è di Lorenzo Mora, centrato nei 50 dorso. Per lui argento ex aequo con il tedesco ...

