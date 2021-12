I netturbini dormono | i rifiuti avanzano | Letta dice barzellette | “Evidente il cambio di passo con Gualtieri”

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Non voglio mancare di rispetto a nessuno ma tutti hanno notato ildicon l’arrivo di Robertoa sindaco di Roma”. La sai l’ultima? Da bravo barzellettiere, l’ha raccontata oggi il segretario dem Enrico, intervenendo all’appuntamento elettorale a sostegno di Cecilia D’Elia nel collegio lasciato libero dallo stesso sindaco di Roma. Una battuta spiritosa, viste le condizioni pietose in cui continua a versare la Capitale, nonostante le promesse di premi per chi non si ammala o non prende permessi promessi dalla giunta capitolina ai dipendenti dell’Ama.e iche“A inizio novembre il primo cittadino dem ha lanciato il suo programma urgente per ripulire Roma, promettendo di riuscire a portarlo a ...

Per ora sono stati accertati due casi didormienti, uno a Vigne Nuove, l'altro a Rocca Cencia. Ma i controlli continuano, in tutte le rimesse della Capitale. La municipalizzata dei rifiuti,...Vengono prima individuati gli alberi dovegli uccelli e tutte le sere viene riproposta la ... Ah no, il bonus è solo per iche non si ammalano durante il periodo natalizio. Segui già ...Due netturbini di Ama sono stati sorpresi mentre dormivano sul luogo di lavoro o, meglio, nello spogliatoio. Il brutto risveglio è toccato a due netturbini, uno in servizio nella rimessa di Rocca Cenc ...Il “premio di produttività” per i dipendenti dell’Ama era stato annunciato dal neo sindaco romano Roberto Gualtieri per riuscire a realizzare il piano di pulizia straordinaria per ripulire la città, i ...