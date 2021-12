Cesena-Siena, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 19 dicembre 2021) Per l’ultima giornata del girone d’andata, il Cesena ospita un Siena in caduta libera, reduce da 4 sconfitte di fila. I padroni di casa, scivolati nella terra di nessuno, vogliono ritornare alla vittoria per continuare a tenere la scia di Modena e Reggiana, mentre gli ospiti devono tornare al successo per restare in top ten. Il via a Cesena-Siena, valevole per il 19esimo turno del Girone B, è in programma alle ore 17:30 di oggi sul manto verde dell’Orogel Stadium. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa hanno lasciato qualche punto per strada nelle ultime giornate, perdendo contatto con la coppia di testa, al momento a +6 sui bianconeri. Ciononostante, la squadra di Viali, con 36 punti, continua a tenere a debita distanza l’Entella, ferma a quota 29, ma contro cui hanno perso 3 a 1 tre giornate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Per l’ultima giornata del girone d’andata, ilospita unin caduta libera, reduce da 4 sconfitte di fila. I padroni di casa, scivolati nella terra di nessuno, vogliono ritornare alla vittoria per continuare a tenere la scia di Modena e Reggiana, mentre gli ospiti devono tornare al successo per restare in top ten. Il via a, valevole per il 19esimo turno del Girone B, è in programma alle ore 17:30 di oggi sul manto verde dell’Orogel Stadium. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa hanno lasciato qualche punto per strada nelle ultime giornate, perdendo contatto con la coppia di testa, al momento a +6 sui bianconeri. Ciononostante, la squadra di Viali, con 36 punti, continua a tenere a debita distanza l’Entella, ferma a quota 29, ma contro cui hanno perso 3 a 1 tre giornate ...

