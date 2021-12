Cecenia, quel fazzoletto di terra dove l'inferno non è ancora passato (Di domenica 19 dicembre 2021) È come attraversare un campo minato, tanto è fragile e fatale il filo dell’equilibrio su cui camminano i paesi dell’ex sfera sovietica. Le notizie dall’Ucraina ne danno conferma, con l’escalation di tensione generata dalle truppe russe al confine che paventano lo scoppio di un nuovo conflitto. C’è però un fazzoletto di terra, la Cecenia - una Repubblica della Federazione russa - che facendo perno sulla quasi totale autonomia da Putin, è di fatto un’enclave totalitaria. Repressioni, abusi, arresti, in alcuni casi uccisioni, libertà d’espressione inesistente: una sorta di stato nello stato, vassallo della Russia e al tempo stesso autonomo, impunito nelle sue azioni. La stabilità viene garantita dal pugno di ferro di Ramzan Kadyrov, scelto da Vladimir Putin nel 2007 come unico leader in grado di tenere a bada il desiderio secessionista ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) È come attraversare un campo minato, tanto è fragile e fatale il filo dell’equilibrio su cui camminano i paesi dell’ex sfera sovietica. Le notizie dall’Ucraina ne danno conferma, con l’escalation di tensione generata dalle truppe russe al confine che paventano lo scoppio di un nuovo conflitto. C’è però undi, la- una Repubblica della Federazione russa - che facendo perno sulla quasi totale autonomia da Putin, è di fatto un’enclave totalitaria. Repressioni, abusi, arresti, in alcuni casi uccisioni, libertà d’espressione inesistente: una sorta di stato nello stato, vassallo della Russia e al tempo stesso autonomo, impunito nelle sue azioni. La stabilità viene garantita dal pugno di ferro di Ramzan Kadyrov, scelto da Vladimir Putin nel 2007 come unico leader in grado di tenere a bada il desiderio secessionista ...

