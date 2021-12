Calcio: febbre per Theo Hernández, contro il Napoli non ci sarà (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Theo Hernández dà forfait e non sarà presente questa sera per la sfida contro il Napoli a San Siro. L’esterno del Milan, inizialmente convocato, è stato tolto dalla lista a causa di un peggioramento dello stato febbrile. Già in settimana non aveva potuto allenarsi al meglio per la sindrome influenzale ed era quindi in dubbio per il big match di stasera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodà forfait e nonpresente questa sera per la sfidaila San Siro. L’esterno del Milan, inizialmente convocato, è stato tolto dalla lista a causa di un peggioramento dello stato febbrile. Già in settimana non aveva potuto allenarsi al meglio per la sindrome influenzale ed era quindi in dubbio per il big match di stasera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

